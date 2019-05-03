В Большеигнатовском районе в ДТП пострадали два человека

В Большеигнатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 3 мая на территории населенного пункта Старое Чамзино. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не сообщается, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В ликвидации последствий инцидента принимали участи сотрудники МЧС.

Причина ДТП устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru