В Саранске горела кухонная мебель

В Саранске произошло возгорание кухонной мебели.

В ночь на 3 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Студенческой. В одном из домов, расположенных по указанному адресу, загорелась кухонная мебель. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

Вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания кухонной мебели в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru