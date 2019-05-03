Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии встретились со студентами

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мордовии Алексей Иванович Общев и руководитель отдела процессуального контроля СУ СК РФ по РМ Сергей Викторович Губанов провели встречу со студентами юридического факультета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева».

Сотрудники следственных органов поделились со студентами практическим опытом расследования уголовных дел по фактам убийств, а также рассказали о сложностях, которые встречаются в процессе осуществления данной деятельности.

Также отдельное внимание было уделено методике расследования коррупционных преступлений.

Ранее сообщалось, что руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан в Краснослободске.

Источник: mordovia.sledcom.ru