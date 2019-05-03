В Ичалковском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 2 мая на 56-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось о ДТП с двумя пострадавшими, которое произошло в Большеигнатовском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru