В Большеберезниковском районе горели баня и дачный дом

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани и дачного дома.
В ночь на 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Починки. На улице Советской загорелись баня и дачный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 22 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru