В Большеберезниковском районе горели баня и дачный дом

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани и дачного дома.

В ночь на 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Починки. На улице Советской загорелись баня и дачный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 22 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru