Для 70-летнего жителя Мордовии поход в баню обернулся гибелью

В Лямбирском районе для 70-летнего местного жителя поход в баню закончился смертью.

Трагический инцидент произошел несколько дней назад в одном из сёл указанного района. 70-летний мужчина решил попариться в бане. В вечернее время суток пенсионер отправился в парилку. Мужчина долго не возвращался домой, по причине чего его супруга решила пойти в баню и проверить, что делает её муж. Женщина стучала в дверь и звала супруга, но никакой ответной реакции не последовало. Соседи помогли гражданке взломать дверь в баню, где она обнаружила труп мужа.

На теле пенсионера были зафиксированы многочисленные ожоги. По предварительным данным, мужчина погиб, опрокинув на себя бак с кипятком.

По информации «Известий Мордовии».

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