В Темникове горел мусорный контейнер

В Темникове произошло возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло в ночь на 2 мая. На улице Интернациональной загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительным данным, вследствие пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru