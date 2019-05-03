Спортсмен из Мордовии стал призером первенства России по греко-римской борьбе

Борец из Мордовии успешно выступил на первенстве России.

Первенство России по греко-римской борьбе в возрастной категории до 23 лет памяти победителей Кубка мира МСМК А. Савинкина и В. Малова недавно завершилось в Москве. В данных соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.

Мордовию на рассматриваемых состязаниях представлял Руслан Варданян. Мордовский спортсмен смог завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг.

По информации «Известий Мордовии».

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