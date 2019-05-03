В Дубенском районе были выявлены нарушения земельного законодательства

В Дубенском районе Мордовии были зафиксированы нарушения земельного законодательства.

В ходе осмотра земельного участка, расположенного в границах Ломатского сельского поселения, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушения земельного законодательства. Указанный участок зарастает сорной травой. Кроме того, было выявлено перекрытие плодородного слоя инертными материалами и асфальтовым покрытием. Общая площадь земель, которые не используются по целевому назначению, составила 60 тыс. квадратных метров.

В настоящее время решается вопрос о проведении в отношении собственника земельного участка внеплановой выездной проверки.

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Источник: ursn-rm.ru