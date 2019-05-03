В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Ранним утром 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Левженский. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Зелёная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru