В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Ранним утром 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Левженский. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Зелёная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 50 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru