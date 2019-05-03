В селе Большое Игнатово загорелся балкон

В селе Большое Игнатово горел балкон.

Днём 2 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Щорса. Загорелся один из балконов жилого дома №41, расположенного по указанному адресу. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в ночь на 3 мая в Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru