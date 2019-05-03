В Мордовии продавалось потенциально опасное говяжье сердце

В Мордовии привлекли к ответственности продавца, который намеревался продать говяжье сердце неизвестного происхождения.
В ходе проведения рейдового мероприятия на спонтанном рынке, расположенном в посёлке Явас Зубово-Полянского района, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факт реализации говяжье сердца без ветеринарных сопроводительных документов, которые позволяют определить качество, безопасность и источник происхождения товара.
Продукция была снята с реализации. Продавец был привлечен к административной ответственности.
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Источник: ursn-rm.ru