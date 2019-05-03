В Дубенском районе горел жилой дом

В Дубенском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло ранним утром 2 мая в селе Кочкурово. На улице Ленина загорелся жилой дом №12. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 12 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru