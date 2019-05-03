В Мордовии продавался посадочный материал неизвестного происхождения

В селе Старое Шайгово сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушения в сфере карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства.

В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории рынка, расположенного в указанном населенном пункте, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали несколько фактов реализации гражданами посадочного материала плодовых и декоративных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

В отношении трех граждан были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: ursn-rm.ru