В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в избиении местного жителя

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который подозревается в избиении местного жителя.

Поздним вечером 11 апреля текущего года возле многоквартирного дома №117, расположенного по адресу – улица Полежаева, неизвестный гражданин избил жителя Саранска.

Разыскиваемый гражданин был одет в кожаную куртку черного цвета, синие джинсы и черные туфли. Известно, что подозреваемый находился в компании девушки, которая была одета в меховой короткий жилет, брюки светлого цвета и белые кроссовки.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина или его спутницы, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89997780985 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскиваются мужчины, разгромившие остановку общественного транспорта.

Источник: 13.мвд.рф