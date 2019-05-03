В Саранске студентов и преподавателей научили распознавать мошенников

Начальник отдела полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск Сергей Калядин провел ряд встреч с преподавателями и студентами МГУ им. Н.П. Огарева.

Основной целью указанных встреч стала профилактика преступлений, совершенных мошенническим способом. Сергей Калядин рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества, напомнил о способах, к которым прибегают злоумышленники, чтобы осуществить свой преступный умысел.

Также страж порядка разъяснил, как уберечь себя и своих близких от преступников и призвал присутствующих к бдительности.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники СУ СК РФ по Мордовии встретились со студентами.

Источник: 13.мвд.рф