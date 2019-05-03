Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах оказания помощи при ожогах

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают гражданам об основных правилах оказания помощи при ожогах.

Изначально необходимо как можно быстрее прекратить действие фактора ожогового поражения. Затем следует потушить пламя. После этого необходимо с помощью льда или воды охладить место ожога.

При электрических ожогах источник должен быть изъят от пострадавшего. При ожогах вязкими веществами, которые тяжело смывать, изначально нужно остудить смолу промыванием холодной водой и довести до твердого состояния.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru