В Инсаре сгорел автомобиль

В Инсаре произошел пожар, который уничтожил автомобиль.

Вечером 3 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пионерской. Возле дома №42, расположенного по указанному адресу, загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Транспортное средство сгорело дотла.

Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru