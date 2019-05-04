В Рузаевском районе был задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

На одном из участков дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино, стражи порядка задержали безработного мужчину 1975 года рождения, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой 0,4 гр.

Подозреваемый пояснил, что купил наркотики для личного потребления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф