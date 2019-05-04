В Кочкуровском районе горел магазин

В Кочкуровском районе произошло возгорание магазина.
Указанное происшествие произошло утром 3 мая в селе Сабаево. На улице Ленина загорелся магазин. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 120 квадратных метров.
По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Инсаре сгорел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru