В Кочкуровском районе горел магазин

В Кочкуровском районе произошло возгорание магазина.

Указанное происшествие произошло утром 3 мая в селе Сабаево. На улице Ленина загорелся магазин. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 120 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Инсаре сгорел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru