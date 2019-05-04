В одном из дворов Саранска была обнаружена граната

В одном из дворов Саранска была найдена граната.

Днём 3 мая во дворе многоэтажного жилого дома №38, расположенного по адресу – улица Севастопольская, горожанами была обнаружена граната. На место потенциально опасной находки оперативно прибыли экстренные службы.

В ходе обследования было установлено, что граната не представляет собой никакой опасности, но с целью соблюдения мер предосторожности её вывезли в специальном контейнере.

В скором времени стражи порядка выяснят, каким образом гранта оказалась во дворе жилого дома.

Читайте также о том, что для 70-летнего жителя Мордовии поход в баню обернулся гибелью.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia