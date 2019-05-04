В Саранске загорелся дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.

Вечером 3 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории садового общества, расположенного неподалеку от ресторана «Огни Саранска». Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Огонь охватил постройку на площади 6 квадратных метров.

Вследствие данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru