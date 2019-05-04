В Мордовии неосторожный тракторист получил многочисленные ожоги

В Мордовии 18-летний водитель трактора пострадал на рабочем месте.

Инцидент произошел несколько дней назад в Атяшевском районе. По предварительной информации, во время работ в поле у трактора, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, перегрелся двигатель. Парень открыл крышку радиатора, после чего на него хлынула кипящая жидкость.

В итоге молодой человек из-за собственной неосторожности оказался на больничной койке. У парня были диагностированы многочисленные ожоги.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что для 70-летнего жителя Мордовии поход в баню обернулся гибелью.