В Саранске скоро пройдет детский конкурс красоты

В Саранске в скором времени пройдет детский конкурс красоты.

Указанное мероприятие будет проходить 17 и 18 мая. Первый день детского конкурса красоты пройдет на базе ДК «Луч». 18 мая местом проведения рассматриваемого мероприятия станет парк имени А. С. Пушкина.

Дети, возраст которых составляет от 5 до 8 лет, продемонстрируют членам жюри свои артистические атланты. Конкурсная программа состоит из нескольких этапов, среди которых рассказ о себе, творческий номер и дефиле в созданных дома костюмах.

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Источник: info-rm.com