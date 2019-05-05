В Лямбирском районе сгорел жилой дом

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Указанное происшествие произошло утром 4 мая в селе Хаджи. На улице Малой загорелся жилой дом №61. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 375 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Постройка сгорела дотла.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru