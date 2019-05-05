В Саранске водитель легковушки сбил женщину

В Саранске 36-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.
Происшествие произошло вечером 1 мая в Ленинском районе города. 24-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, на улице Гагарина совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте происшествия.
Известно, что водитель легковушки в момент ДТП был трезв.
Ранее сообщалось о том, что в Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф