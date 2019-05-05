В Темниковском районе горела баня

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

4 мая на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Подгорное Канаково. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе пожар уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru