В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 49-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло поздним вечером 1 мая на улице Александра Невского. По предварительной информации, 49-летняя гражданка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на женщину совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Калина», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4.

Автомобилист убежал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила женщину, решившую перейти дорогу в неустановленном месте.

Источник: гибдд.рф