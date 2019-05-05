Рузаевская поликлиника обзавелась детской игровой зоной

Рузаевская поликлиника получила детскую игровую зону.

Не так давно детская поликлиника ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» в качестве подарка получила игровую зону, предназначенную для детей, которые ожидают приема врача. Отныне маленькие пациенты больше не будут бояться идти в больницу и смогут интересно провести время в медицинском учреждении.

Игровая зона порадует детей наличием телевизора, бассейна с шариками, пирамидами, кубиками и пазлами.

Рассматриваемая игровая зона соответствует требованиям безопасности и санитарным нормам.

По информации «Известий Мордовии».

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