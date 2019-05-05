В Ромодановском районе загорелся склад

В Ромодановском районе произошло возгорание склада.
4 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атьма. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся склад.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания склада в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе сгорел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru