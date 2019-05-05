В Саранске организуют праздник для многодетных мам

В Саранске будет проведен праздник для многодетных мам.

6 мая в городе будет проведена благотворительная акция, в рамках которой помощь смогут получить молодые мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, многодетные семьи, а также женщины, которые по тем или иным причинам воспитывают детей одни.

Кроме того, в рамках упомянутой акции будут проведены конкурсы и тематическая викторина. Также будут работать аниматоры. Помимо этого, пройдут танцы.

Благотворительная акция будет проведена по адресу – Лямбирское шоссе, 10г. Начнется мероприятие в 12:00.

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Источник: info-rm.com