В Мордовии бездомный пырнул знакомого ножом

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому.

27 апреля 56-летний подозреваемый гостил у 45-летнего жителя Рузаевки. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что хозяин жилья оскорбительно высказался в адрес гостя. В процессе выяснения отношений подозреваемый схватил в руки кухонный нож и ударил им жителя Рузаевки в живот.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. Медики диагностировали у мужчины колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением печени и почки.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан в селе Татарская Пишля. В отношении предполагаемого преступника было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф