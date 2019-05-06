В Мордовии 4-летний мальчик упал в реку

В Ичалковском районе проводится доследственная проверка по факту падения ребенка в реку.

5 мая сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что в реку Алатырь упал 4-летний мальчик. По предварительным данным, указанный ребенок и его подружка 2014 года рождения играли на берегу упомянутой реки. В определенный момент мальчик оступился и упал в воду.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, а также устанавливаются обстоятельства случившегося. Водолазы обследуют реку в поисках пропавшего ребенка.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru