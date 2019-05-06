В Лямбирском районе полицейские изъяли синтетические наркотики у 34-летнего мужчины

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 34-летнего мужчины.

В селе Татарская Свербейка сотрудники полиции задержали 34-летнего гражданина, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой 0,61 гр.

В настоящее время решается вопрос по возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Ближайшие три года гражданин может провести за решеткой.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Дубенском районе были выявлены нарушения земельного законодательства.

Источник: 13.мвд.рф