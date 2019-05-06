В Мордовии драка двух мужчин завершилась укусом в пах

В Мордовии мужчина во время драки в кафе укусил соперника в пах.

Инцидент произошел в Теньгушево. Между двумя посетителями одного из местных кафе вспыхнула ссора, которая постепенно переросла в драку. В ходе потасовки один из участников конфликта избил оппонента, но последний, желая отомстить за причиненные телесные повреждения, укусил обидчика в пах.

Затем участник драки, который завершил потасовку укусом в пах, обратился в полицию. Оппонент мужчины также достаточно быстро сообщил стражам порядка о случившемся.

Оба участника конфликта были оштрафованы.

По информации «Известий Мордовии».

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