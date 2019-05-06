В Инсаре горела баня

В Инсаре произошло возгорание бани.

Днём 5 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Бибишева. Возле дома №32, расположенного по указанному адресу, загорелась баня, принадлежащая мужчине 1972 года рождения.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню на площади 8 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru