В Инсаре горела баня

В Инсаре произошло возгорание бани.
Днём 5 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Бибишева. Возле дома №32, расположенного по указанному адресу, загорелась баня, принадлежащая мужчине 1972 года рождения.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил баню на площади 8 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru