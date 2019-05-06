На некоторых улицах Саранска 7 мая будет ограничено движение транспортных средств

7 мая на некоторых улицах Саранска будет временно ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 6 мая до 08:30 7 мая стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим адресам: ул. Большевистскя (в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк»), ул. Советская, ул. Ботевградская, ул. Старопосадская, ул. Республиканская, ул. Московская и ул. Рабочая.

В период с 08:30 до 12:00 7 мая по указанным адресам будет запрещено движение транспортных средств.

Причиной введения рассматриваемых ограничений является проведение 82-й городской легкоатлетической эстафеты.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru