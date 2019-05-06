В одной из колоний Мордовии был проведен смотр внешнего вида осужденных

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен смотр внешнего вида осужденных в рамках перехода на летнюю форму одежды.
В ходе смотра было установлено, что все осужденные обеспечены формой одежды по сезону установленного образца в полном объеме, а их внешний вид опрятен.
Также был проведен обход жилых помещений исправительного учреждения.
Стоит отметить, что строевые смотры проходят два раза в год во всех учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su