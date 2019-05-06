Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии научились предотвращать конфликтные ситуации

Психологи провели с сотрудниками исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии тренинг, направленный на профилактику и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

Целями указанного тренинга стали повышение уровня эффективности межличностного общения и развитие у сотрудников навыков рационального поведения в случае возникновения конфликтной ситуации.

Участники тренинга были ознакомлены с методикой анализа конфликтных ситуаций, а также приобрели навыки эффективного общения и рационального поведения в конфликте.

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Источник: 13.fsin.su