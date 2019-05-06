В Мордовии произошло массовое отравление на поминках

В Мордовии около 30 человек отравились на поминках.

30 апреля в посёлке Комсомольский Чамзинского района несколько десятков местный жителей поминали 30-летнего мужчину, который несколькими днями ранее погиб в ДТП. После поминок 26 человек, среди которых несколько детей, оказались в больнице. Причиной тому стало отравление. У большинства пострадавших было зафиксировано несколько симптомов, среди которых рвота, диарея и высокая температура тела. Медики диагностировали у граждан сальмонеллёз.

Какая-либо официальная информация о массовом отравлении пока что отсутствует. Какой именно продукт стал причиной госпитализации жителей Мордовии, ещё не установлено.

По информации «Известий Мордовии».

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