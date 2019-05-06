В Саранске сгорели два бесхозных дачных домика

В Саранске произошел пожар, который уничтожил два бесхозных дачных домика.

Вечером 5 мая сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе города. На территории дачного массива, расположенного неподалеку от ресторана «Огни Саранска», загорелись два бесхозных дачных домика. Площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило постройки.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозных дачных домиков в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru