В Саранске сгорели два бесхозных дачных домика

В Саранске произошел пожар, который уничтожил два бесхозных дачных домика.
Вечером 5 мая сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе города. На территории дачного массива, расположенного неподалеку от ресторана «Огни Саранска», загорелись два бесхозных дачных домика. Площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров.
Пламя полностью уничтожило постройки.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бесхозных дачных домиков в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Инсаре горела баня.
Источник: 13.mchs.gov.ru