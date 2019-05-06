В Саранске 11 мая пройдут ярмарки выходного дня

В Саранске 11 мая будут проведены ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

В Пролетарском районе ярмарка выходного дня будет проведена на улице Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»). В Октябрьском районе торговля будет вестись на улицах Косарева (возле жилых домов №№76,78,80) и Рабочей (в районе дома №15а, на прилегающей территории к АО «МордовАгроМаш»). В Ленинском районе ярмарка будет проведена на улице Энгельса (возле МОУ «Лицей №26»).

По информации пресс-службы городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru