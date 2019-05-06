7 мая жители Саранска смогут бесплатно доехать до кладбищ

В Саранске 7 мая для доставки местных жителей на городские кладбища будут выделены дополнительные автобусы.

7 мая КУ «Транспортное управление городского округа Саранск» совместно с МП «Горэлектротранс» организуют движение общественного транспорта от автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ.

На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка горожан автобусами марки ПАЗ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru