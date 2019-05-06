Первомайские праздники в Саранске были омрачены вандализмом

Первомайские праздники в Саранске прошли в штатном режиме.

Во время оперативного совещания, которое прошло 6 мая в городской администрации, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по городском округу Саранск Алексей Илиев отметил хорошую работу представителей коммунальных служб, а также сообщил о факте вандализма, зафиксированном в ночь на 4 мая. Молодой человек в ночное время пытался забраться на памятник «Самолет». На покрытии монумента остались следы его обуви, которые коммунальщики в ближайшее время закрасят.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев, комментируя указанный инцидент, заявил, что молодые люди должны задумываться о значении и последствиях совершаемых ими действий.

Также градоначальник отметил, что в местах массового отдыха граждан необходимо в достаточно количестве установить урны и подвесные мешки для мусора.

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Источник: adm-saransk.ru