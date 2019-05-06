В Рузаевке в результате ДТП погиб 46-летний мотоциклист

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 5 мая на улице Строительной. По предварительной информации, 39-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Шевроле», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мотоциклу марки «Кавасаки», вследствие чего транспортные средства столкнулись по касательной. Затем мотоцикл врезался в автомобиль марки «Ниссан», который выезжал с территории АЗС.

46-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где спустя некоторое время скончался. 19-летняя пассажирка мотоцикла была доставлена в ту же больницу. Девушке предстоит пройти длительный курс лечения.

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Источник: гибдд.рф