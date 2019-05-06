В Чамзинке в ДТП пострадали четыре человека

В Чамзинке произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло днём 5 мая на улице Пролетарской. 25-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Дэу-Нексия», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта».

Телесные повреждения различной степени тяжести получили виновник аварии, 37-летняя женщина, управлявшая «Ладой», а также два её пассажира, среди которых 40-летняя гражданка и 8-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Источник: гибдд.рф