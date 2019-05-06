В Рузаевке пьяный мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Рузаевке 56-летний мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле.

Происшествие произошло днём 5 мая. 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки УАЗ в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Октябрьской, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. После этого машина врезалась в дерево.

Автомобилист получил ушибы. Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а транспортное средство он угнал. В момент похищения автомобиль был припаркован возле дома, расположенного по адресу – улица Октябрьская.

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Источник: гибдд.рф