В Чамзинском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода

В Чамзинском районе 15-летний мотоциклист сбил 24-летнего парня на пешеходном переходе.

Происшествие произошло поздним вечером 4 мая в посёлке Комсомольский. 15-летний подросток, управлявший мотоциклом марки NanFang, двигаясь по улице Цветочной, совершил наезд на 24-летнего парня, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ «Комсомольская МБ».

У юного мотоциклиста нет водительского удостоверения, а его транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке в результате ДТП погиб 46-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф