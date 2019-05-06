В Ковылкинском районе легковушка сбила женщину

В Ковылкинском районе 52-летняя женщина, решившая перейти дорогу в неустановленном месте, попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 4 мая на 11-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21140, совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении парня был составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что в Чамзинке в результате ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф