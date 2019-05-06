На минувших выходных в Мордовии сотрудники ГИБДД задержали нескольких пьяных водителей

В Мордовии на минувших выходных сотрудники Госавтоинспекции задержали троих граждан, решивших сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранним утром 4 мая в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Косарева автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 34-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 5 мая в Саранске автомобиль марки «Киа» под управлением пьяной 43-летней женщины был остановлен на улице Волгоградской.

Вечером того же дня ещё один пьяный автомобилист был задержан в Рузаевке. На улице Станиславского сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Ниссан», которым управлял 27-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанные нарушители уже привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф